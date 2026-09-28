Cảnh báo giả mạo HOSE để lừa nhà đầu tư

HOSE cảnh báo một số đối tượng giả mạo, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE để lừa đảo nhà đầu tư. Ảnh: HOSE cung cấp

Chiều 28-9, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở. Các đối tượng còn làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Các đối tượng tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư. Ảnh do HOSE cung cấp

HOSE khẳng định không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nêu trên. HOSE cũng không sử dụng các hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

HOSE bị giả mạo để kêu gọi đầu tư. Ảnh do HOSE cung cấp

HOSE cũng đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhà đầu tư cần thông báo ngay cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

HOSE cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.