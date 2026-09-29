Cảnh báo giả mạo HOSE để lôi kéo đầu tư: Dấu hiệu nào cần nhận biết?

Theo cảnh báo của HOSE ngày 28-9, các đối tượng đang sử dụng nhận diện của Sở cùng thông tin liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước để tạo dựng hình ảnh về một hoạt động đầu tư có tổ chức. Trong đó có các văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm tạo niềm tin và dụ dỗ nhà đầu tư tham gia.

Một số hình ảnh các đối tượng giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sử dụng để lừa đảo Ảnh: HOSE

Thủ đoạn không chỉ dừng ở việc sử dụng logo hay tên HOSE. Các đối tượng còn làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khiến những tài liệu được phát tán có vẻ ngoài như văn bản chính thức.

HOSE khẳng định không ban hành và không liên quan đến những văn bản, tài liệu nêu trên; đồng thời không sử dụng các hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Từ cảnh báo của HOSE và các vụ việc giả mạo trước đây, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi gặp những nội dung có các dấu hiệu sau:

Sử dụng tên, logo, hình ảnh của HOSE để quảng bá hoặc mời gọi đầu tư trên mạng xã hội, hội nhóm, website không phải kênh chính thức.

Đưa ra văn bản, giấy phép, hợp đồng hoặc tài liệu có con dấu, chữ ký của cơ quan quản lý để tạo lòng tin nhưng không thể kiểm chứng trên các kênh thông tin chính thức.

Mời nhà đầu tư chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc mã OTP để tham gia một chương trình đầu tư được giới thiệu là có liên quan đến HOSE.

Yêu cầu thực hiện giao dịch hoặc đầu tư trực tiếp với HOSE. Trước đây, HOSE từng khẳng định các thông tin giả mạo lợi dụng tên và logo của Sở để cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, chứng khoán, mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

HOSE cũng khuyến cáo nhà đầu tư kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các thông báo và công bố của Sở cần được đối chiếu với kênh thông tin chính thức của HOSE.

HOSE đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng hoặc tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhà đầu tư cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

HOSE cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.