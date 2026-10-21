Cảnh báo giả danh cán bộ y tế để lừa đảo các cơ sở khám chữa bệnh

Theo Sở Y tế, thời gian gần đây, đơn vị liên tục nhận được phản ánh từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về việc một số đối tượng gọi điện thoại, gửi tin nhắn, tự xưng là cán bộ, công chức Sở Y tế để thông báo kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm nhưng không cung cấp văn bản chính thức.

Các đối tượng thường thông báo thời gian kiểm tra, thành phần đoàn gồm cán bộ Sở Y tế và đại diện các cơ quan chức năng như phòng cháy, chữa cháy, quản lý thị trường; đồng thời yêu cầu cơ sở chuẩn bị hồ sơ. Một số trường hợp còn đề nghị cung cấp thông tin để được hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung trái quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Sở Y tế khẳng định đối với hoạt động kiểm tra, hậu kiểm định kỳ, đơn vị chỉ thông báo chính thức bằng văn bản hoặc trao đổi qua số điện thoại 0236.3821468. Cán bộ, công chức khi liên hệ công tác phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để xác nhận tư cách làm việc. Đối với kiểm tra đột xuất, quyết định kiểm tra hoặc văn bản liên quan phải được xuất trình trực tiếp khi bắt đầu làm việc. Thành phần đoàn kiểm tra luôn có đại diện UBND xã, phường và công an địa phương tham gia.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin, không làm theo yêu cầu của đối tượng nghi vấn. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, cần thông báo ngay qua số 0236.3821468, đồng thời báo cáo cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý, ngăn ngừa nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.