Cảnh báo dự báo thủy văn vận hành liên hồ chứa sông Trà Khúc ngày 09/10/2026 trong mùa lũ

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc ngày 09/10/2026 tập trung cung cấp các số liệu dự báo mực nước, lưu lượng dòng chảy phục vụ công tác ứng phó thiên tai trong mùa lũ. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thủy văn giúp các đơn vị quản lý chủ động phương án điều tiết hồ chứa an toàn, hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Trà Khúc

Trong mùa mưa lũ, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Trà Khúc biến động liên tục phụ thuộc vào lưu lượng mưa trên thượng lưu và tiến trình xả tràn từ các công trình hồ chứa. Dữ liệu quan trắc hàng ngày đóng vai trò then chốt nhằm tính toán lượng nước về hồ và dự báo xu thế mực nước tại các trạm kiểm soát chính.

Lưu vực theo dõi: Hệ thống lưu vực sông Trà Khúc cùng mạng lưới sông suối thượng nguồn.

Chỉ số quan trắc chính: Mực nước thực đo, lưu lượng nước đổ về hồ chứa và diễn biến dòng chảy tại các trạm thủy văn hạ lưu.

Mục tiêu giám sát: Cung cấp căn cứ vận hành đúng quy trình xả lũ, tích nước và giảm lũ cho vùng đồng bằng.

Yêu cầu điều hành và cảnh báo an toàn vùng hạ lưu

Các công trình trên hệ thống liên hồ chứa sông Trà Khúc được yêu cầu bám sát các bản tin quan trắc khí tượng thủy văn, duy trì chế độ thông tin liên lạc thông suốt và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người dân sinh sống ven sông Trà Khúc cần chú ý theo dõi các thông báo điều tiết xả lũ, không chủ quan trước hiện tượng dòng chảy xiết, sạt lở bờ sông và nguy cơ ngập lụt cục bộ tại những khu vực trũng thấp ven sông.