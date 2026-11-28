Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Trung mưa to?

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18 độ. Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền: ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

- Gió: gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ: Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp.Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung sắp hứng mưa to dữ dội. Ảnh minh họa.

Thông tin trên Dân Trí, đến sáng 30/11, tổng lượng mưa cả đợt tại Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có thể lên tới 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Dự báo thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi (t/h)