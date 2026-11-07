Cảnh báo đợt mưa to đặc biệt lớn: Có nơi sắp hứng trên 700mm, tâm điểm ở đâu?

Miền Trung sắp hứng mưa to đến 700mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể như sau:

- Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

- Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết miền Trung sắp hứng đợt mưa to, có nơi trên 700mm. Ảnh minh hoạ.

Theo dự báo thời tiết đêm qua và sáng sớm nay (7/11), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo sáng 7/11, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tp.Hà Nội, Tp.Hải Phòng, Hưng Yên và Nam Định có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

- Ngày và đêm 7/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Các đơn vị bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở; kiên quyết ngăn người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương cần chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, nhất là hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Các đơn vị cần chủ động vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đồng thời bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia hôm nay (7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 23-26 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Trên biển từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.