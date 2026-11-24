Từ đêm nay (24/11/2026) đến 26/11/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên trên mức báo động (BĐ)1.

Các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1.

Cảnh báo đợt lũ từ đêm 24/11 đến 26/11/2026

Thời gian: từ đêm nay (24/11/2026) đến 26/11/2026.

Phạm vi: các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Thành phố Huế: đỉnh lũ trên các sông lên trên mức BĐ1.

Thành phố Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi: đỉnh lũ dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Bên cạnh đó, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động bị ảnh hưởng gồm giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Hạn chế đi lại, hoạt động gần khu vực ven sông trong thời gian có lũ.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần có phương án ứng phó với mực nước dâng.

Tin phát lúc 09 giờ 00 ngày 24/11/2026.