Cảnh báo đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 07/10/2026 đến 09/10/2026

Từ ngày 07/10 đến ngày 09/10/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên các sông có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất khu vực sườn dốc.

Hiện trạng mực nước trên các sông miền Trung

Hiện nay, mực nước trên các sông tại khu vực thành phố Huế đang có xu thế lên dần. Trong khi đó, các sông ở Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi có diễn biến biến đổi chậm.

Ghi nhận vào lúc 13h00 ngày 07/10/2026, mực nước trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long đạt mức 1,02m, vượt mức báo động 1 (BĐ1) là 0,02m.

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 07/10 đến 09/10/2026

Trong khoảng thời gian từ nay (07/10) đến ngày 09/10/2026, một đợt lũ được dự báo sẽ xuất hiện trên hệ thống sông từ Quảng Trị đến đông Quảng Ngãi với các diễn biến cụ thể:

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, cục bộ có sông vượt trên mức BĐ2.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi: Mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động môi sinh

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Người dân và chính quyền địa phương cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ tác động trực tiếp sau:

Ngập lụt diện rộng: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực ven đô và vùng đô thị thoát nước kém.

Tai biến địa chất: Đề phòng lũ quét cục bộ và sạt lở đất nghiêm trọng trên các sườn dốc thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Giao thông và sản xuất: Lũ lên nhanh gây cản trở các hoạt động giao thông đường thủy, ảnh hưởng bất lợi tới việc nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh

Người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp cần chủ động kê cao tài sản, chằng chống lồng bè nuôi trồng thủy sản, đồng thời không di chuyển qua các ngầm tràn hoặc khu vực dòng chảy xiết khi lũ đang lên. Các đơn vị chức năng cần túc trực theo dõi sát diễn biến mực nước để kịp thời vận hành phương án ứng phó tại chỗ.

(Bản tin phát lúc 15h30 ngày 07/10/2026).