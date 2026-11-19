Từ đêm nay (19/11/2026) đến ngày 22/11/2026, trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo đợt lũ từ đêm 19/11 đến 22/11/2026

Thời gian: từ đêm nay (19/11/2026) đến ngày 22/11/2026.

Phạm vi: các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dự báo xuất hiện 01 đợt lũ.

Thành phố Huế: đỉnh lũ trên các sông lên mức BĐ1-BĐ2.

Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị chủ động theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Chủ động sắp xếp hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp phù hợp với diễn biến lũ.

Tin phát lúc 15 giờ 30' ngày 19/11/2026.