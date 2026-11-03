Cảnh báo đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội

Không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội. Ảnh minh họa.

Từ đêm 2-11, tại khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi. Dự kiến trong ngày 3, 4-11, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc, dự kiến trời có nắng.

Từ nay đến ngày 4-11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3-11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 4 đến 9-11, tại Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5 đến 9-11, tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9-11, trời chuyển lạnh.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày 5 đến 7-11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 8 đến 12-11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11-11 giảm mưa.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 4 đến 8-11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 9-11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác dự kiến có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 4 đến ngày 8-11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.