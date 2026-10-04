Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá tại nhiều khu vực của Thái Nguyên

Người dân cảnh giác với dông, lốc, sét và mưa đá tại nhiều khu vực của Thái Nguyên. Ảnh minh hoạ.

Trong vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác dông kèm gió mạnh tại các khu vực nêu trên, sau đó có khả năng lan sang nhiều xã, phường khác trong tỉnh.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và nguy hiểm đến tính mạng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1; đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động theo dõi thông tin, phòng tránh.