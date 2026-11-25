Độ phản hồi PHVT cực đại 30 dBZ.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và rải rác có dông cho các khu vực kể trên, sau đó lan sang các thôn/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Quảng Lâm, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Sơn Lộ, Thanh Long, Thông Nông, Xuân Trường và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.