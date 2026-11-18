Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Hạnh Phúc, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Kim Đồng, Minh Khai, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Phan Thanh, Quảng Uyên, Tam Kim, Tân Giang, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh, Xuân Trường và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.