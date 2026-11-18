Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông cho các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Bạch Đằng, Minh Tâm, Sơn Lộ, Thục Phán, Yên Thổ của tỉnh Cao Bằng. Đồng thời các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Thái Nguyên đang di chuyển về phía tỉnh Cao Bằng. Độ phản hồi PHVT cực đại 30 dBZ.
Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Hạnh Phúc, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Kim Đồng, Minh Khai, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Phan Thanh, Quảng Uyên, Tam Kim, Tân Giang, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh, Xuân Trường và các xã/phường lân cận trong tỉnh.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/canh-bao-dong-loc-set-mua-da-va-mua-lon-cuc-bo-3194545.html