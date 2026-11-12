Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng. (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ mưa to và rải rác có dông kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các thôn/bản thuộc các xã Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Cô Ba, Cốc Pàng, Hà Quảng, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lý Bôn, Minh Tâm, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Phan Thanh, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.