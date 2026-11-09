Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Độ phản hồi PHVT cực đại 25 dBZ.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ mưa to và rải rác có dông cho các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường Ca Thành, Đông Khê, Đức Long, Hạ Lang, Hạnh Phúc, Hòa An, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Phan Thanh, Tân Giang, Thạch An, Thành Công, Tam Kim, Bạch Đằng, Canh Tân, Kim Đồng, Thục Phán, Tĩnh Túc và các xã/phường lân cận trong tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.