Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên, sau đó lan sang các thôn/tổ dân phố thuộc các xã/phường Bảo Lạc, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Cốc Pàng, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Lý Bôn, Nam Quang, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.