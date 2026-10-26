Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên đang di chuyển theo hướng Bắc về phía tỉnh Cao Bằng. Độ phản hồi vô tuyến cực đại 50 dBZ tại tỉnh Lạng Sơn.
Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian 30 phút cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và rải rác có dông cho các thôn/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Canh Tân, Đông Khê, Minh Khai, Đức Long, Thạch An, Kim Đồng, Bạch Đằng, sau đó lan sang các xã/phường lân cận khác trong tỉnh.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/canh-bao-dong-loc-set-mua-da-va-mua-lon-cuc-bo-3193775.html