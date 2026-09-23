Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Độ phản hồi vô tuyến cực đại 50 dBZ tại tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong khoảng thời gian hiện tại cho đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và rải rác có dông cho các thôn/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Ca Thành, Cần Yên, Nguyên Bình, Phan Thanh, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc, Xuân Trường, Khánh Xuân, Thông Nông, Huy Giáp, Sơn Lộ, Bảo Lạc, sau đó lan sang các xã/phường lân cận khác trong tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng cơ sở, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.