Cảnh báo dông lốc ở Hà Nội, trên biển có gió giật cấp 8

Theo thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã Giảng Võ, Láng, Đống Đa, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình.

Vùng mây này có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng. Dự báo trong 3 giờ tới kể từ thời điểm phát tin, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại các phường, xã Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Ba Đình, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai và những khu vực khác của TP. Hà Nội.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế di chuyển hoặc trú mưa tại khu vực có cây lớn, công trình không bảo đảm an toàn khi thời tiết diễn biến bất thường.

Mưa dông có thể gây lốc, sét tại Hà Nội.

Trên biển, hiện tượng mưa rào và dông rải rác được ghi nhận tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông.

Dự báo trong ngày và đêm 30/10, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện tại vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Đáng chú ý, trong mưa dông trên biển có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Những hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cơ quan dự báo cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các phương tiện cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.