Cảnh báo đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của Philipines về chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với nhựa và nhôm

Theo đó, 2 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm nhôm và nhựa được xây dựng nhằm bảo đảm các sản phẩm nhôm và nhựa được sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán hoặc sử dụng tại Philippines đáp ứng các yêu cầu chất lượng được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật.

Đặc biệt yêu cầu chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với sản phẩm nhôm và nhựa thuộc phạm vi điều chỉnh trước khi sản phẩm được đưa vào các hoạt động nêu trên tại thị trường Philippines.

Mục đích việc xây dựng quy định nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ sức khỏe và an toàn con người.

Phạm vi áp dụng đối với 2 Dự thảo trên: (Ảnh 1).

Ảnh 1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với 2 dự thảo về chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm nhôm và nhựa.

Dự thảo quy định nêu một số yêu cầu liên quan đến chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với các sản phẩm ống nhựa và sản phẩm nhôm như sau:

Đối với sản phẩm ống nhựa: (Ảnh 2).

Ảnh 2: Quy định chứng nhận của sản phẩm ống nhựa.

Đối với sản phẩm nhôm: (Ảnh 3).

Ảnh 3: Quy định chứng nhận của sản phẩm nhôm.

Để chủ động thích ứng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nhựa và nhôm thuộc phạm vi điều chỉnh, nhằm chủ động theo dõi tiến trình ban hành và thời điểm có hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện chứng nhận khi cần thiết:

Đối với sản phẩm ống nhựa:

Toàn văn của thông báo và tài liệu liên quan có thể tham khảo tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/PHL/26_04508_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/375

Đối với sản phẩm nhôm:

Toàn văn của thông báo và tài liệu liên quan có thể tham khảo tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/PHL/26_04228_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/374

Trường hợp có ý kiến góp ý hoặc đề xuất liên quan đến dự thảo quy định nêu trên, đề nghị gửi về Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, trước ngày 30-9-2026 (sản phẩm nhôm) và 31-10-2026 (sản phẩm nhựa).

Địa chỉ tiếp nhận: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ban Hợp tác quốc tế và TBT) - Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Email: tbtvn@mst.gov.vn.