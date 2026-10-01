Cảnh báo điều tuyệt đối không nên làm khi mắc kẹt trong thang máy

Chiều 30/9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội giải cứu an toàn một người mắc kẹt trong thang máy tại chung cư mini cao 6 tầng ở Lô S5-18 Triều Khúc, phường Thanh Liệt. Sau khoảng 10 phút triển khai các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lỗi kỹ thuật của thang máy.

Từ sự việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân khi gặp sự cố mắc kẹt trong thang máy cần giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn và chủ động bảo vệ sức khỏe trong thời gian chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hỗ trợ.

Người bị mắc kẹt nên nhấn nút gọi cứu hộ trên bảng điều khiển của thang máy. Trường hợp mất điện hoặc nút gọi cứu hộ không hoạt động, có thể tạo tín hiệu để người bên ngoài nhận biết bằng cách gọi to hoặc đập vào các bộ phận kim loại trên cửa thang máy.

Nếu có điện thoại, người dân có thể sử dụng để liên lạc hoặc chiếu sáng khi cần thiết. Không sử dụng bật lửa hoặc nguồn lửa trong cabin vì có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và làm tiêu hao lượng oxy trong không gian kín.

Đồng thời, người dân cần nhanh chóng liên hệ số điện thoại khẩn cấp 114 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, người dân không tự ý cạy, phá cửa thang máy hoặc tìm cách trèo ra ngoài khi cabin chưa được đưa về đúng vị trí tầng và chưa bảo đảm an toàn. Việc tự thoát ra trong tình huống này có thể làm phát sinh thêm nguy cơ tai nạn.