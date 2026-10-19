Cảnh báo dịch Ebola đã lây lan sang tỉnh thứ tám tại CHDC Congo, hơn 4.500 ca tử vong

Dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại CHDC Congo. Ảnh: AP

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo đã lan rộng đến tỉnh thứ tám ở miền Bắc nước này, theo thông báo của các nhà chức trách hôm 18.10.

Bộ Y tế nước này đã ghi nhận thêm hai ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong tại tỉnh Nord-Ubangi, giáp với Cộng hòa Trung Phi. Cả hai bệnh nhân đều là nam giới sinh sống tại khu vực y tế Wapinda, giáp với tỉnh Bas-Uele cũng từng ghi nhận các ca mắc Ebola.

Các nhà chức trách cho biết ít nhất 9.400 ca mắc, trong đó có hơn 4.500 ca tử vong, trong đợt bùng phát dịch được công bố vào giữa tháng 5. Đây là đợt bùng phát Ebola gây chết người nghiêm trọng nhất trong lịch sử CHDC Congo.

Trong khi đó, virus cũng lây lan sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Uganda, nước láng giềng từng tuyên bố đã không còn dịch bệnh, và Kenya, nơi ghi nhận ca mắc thứ bảy vào hôm 17.10. Cộng hòa Trung Phi chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Ebola nào được xác nhận.

Ông Mohamed Yakub Janabi, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc Ebola tại một số khu vực nhìn chung đang giảm xuống, nhưng đáng tiếc là dịch bệnh lại đang lan rộng về mặt địa lý.

Một trong những thách thức lớn nhất là thuyết phục những người nhiễm bệnh tìm đến các cơ sở y tế để được điều trị. Một số trường hợp tử vong xảy ra ngay trong cộng đồng, bên ngoài các cơ sở y tế.

Tỉnh Nord-Ubangi nằm giữa hai tỉnh Sud-Ubangi và Bas-Uele. Đây là hai tỉnh gần đây nhất mà dịch bệnh đã lan tới dọc theo khu vực biên giới với Cộng hòa Trung Phi. Tại quốc gia này, tình trạng bạo lực vũ trang tái diễn đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn tới các cộng đồng dân cư dọc biên giới Congo.

Việc tiếp cận khu vực này gặp nhiều khó khăn do đường sá xuống cấp và mạng lưới thông tin liên lạc còn hạn chế.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ, tỉnh Ituri ở miền Đông Congo vẫn là tâm dịch, chiếm gần 3/4 tổng số ca mắc được xác nhận. Số liệu cũng cho thấy dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 66 khu vực y tế kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus vẫn đang lây lan mạnh và sẽ áp dụng lệnh cấm kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 19.10, đối với những người đi từ tỉnh Ituri vào tỉnh Bắc Kivu nhằm nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus.

Các biện pháp khác cũng được triển khai bao gồm cấm chở quá hai người trên một xe máy hoặc quá bốn người trên một ô tô, đồng thời đình chỉ các hoạt động tụ tập đông người như các sự kiện thể thao quy mô lớn, hoạt động tại hộp đêm.

Đợt bùng phát dịch này do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt đối với loại virus này.