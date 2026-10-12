Cảnh báo đanh thép của NATO thông qua 'lý thuyết chiến thắng'

Tình hình tại sườn phía Đông của NATO đang ngày càng trở nên căng thẳng, và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Theo AFP, trong ngày 12/10, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), dự kiến sẽ đưa ra cảnh báo với Nga rằng liên minh này có khả năng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào.

Vị Tướng Mỹ sẽ trình bày chi tiết về "lý thuyết chiến thắng" của mình tại một hội nghị an ninh ở Warsaw, trong bối cảnh phương Tây lo ngại về chiến dịch phá hoại và can thiệp mà Moscow bị cáo buộc thực hiện nhắm vào các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang tiếp diễn ở châu Âu.

"Lý thuyết chiến thắng của Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu rất đơn giản: Duy trì lợi thế của NATO – một điều rất nhất quán và dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của liên minh", Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của vị tướng Mỹ, cho biết gần đây.

"Tuy nhiên, trước bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động và phức tạp, chúng ta cần thiết lập các điều kiện ngay từ bây giờ để răn đe hành động gây hấn và, nếu cần thiết, giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công", ông O'Donnell nói, đồng thời lưu ý rằng học thuyết này vạch ra một khuôn khổ để thực hiện chính xác điều đó.

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR). Ảnh: TVP World

Bài phát biểu của Tướng Grynkewich nhiều khả năng sẽ không tiết lộ quá nhiều chi tiết mới về chiến lược của NATO, mà chủ yếu nhằm mục đích vừa gửi tín hiệu tới Moscow, vừa trấn an các quốc gia thành viên ở sườn phía Đông của liên minh, theo AFP.

"NATO khẳng định họ vẫn là một liên minh phòng thủ và không có ý định tấn công Nga", AFP cho biết.

Theo hãng ANSA (Italy), trong khuôn khổ "lý thuyết chiến thắng" này, Tướng Grynkewich sẽ trình bày phương án ứng phó của NATO trước những thách thức đặt ra, bao gồm khả năng xảy ra một "động thái bất ngờ" tại khu vực Baltic nhằm thăm dò Điều 5 về phòng thủ tập thể.

Lý thuyết này công khai đề xuất phương án đáp trả quân sự ngay trên lãnh thổ đối phương thông qua việc sử dụng các công nghệ chi phí thấp nhưng hiện đại, bắt đầu bằng máy bay không người lái (UAV/drone) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một tài liệu nội bộ của NATO mà ANSA được tiếp cận nêu rõ rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột, liên minh này trước tiên sẽ can thiệp bằng lực lượng mặt đất để ngăn chặn cuộc xâm nhập, sau đó sử dụng các công cụ được phát triển trong khuôn khổ Sáng kiến Răn đe Sườn phía Đông (EFDI).

Sáng kiến này nhằm mục đích "đối phó với ưu thế về số lượng và đà tấn công của đối phương" thông qua việc sử dụng "các hệ thống không người lái chi phí thấp có thể tiêu hao, hệ thống phát hiện mục tiêu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và các lớp phòng thủ đa tầng".

EFDI là sáng kiến khu vực của NATO do các nước đồng minh dẫn dắt, với sự hỗ trợ từ lực lượng Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Bước tiếp theo bao gồm việc "phá hủy hệ thống C5ISRT của đối phương" - tức là các năng lực Chỉ huy, Kiểm soát, Thông tin liên lạc, Máy tính, Tác chiến mạng, Tình báo, Giám sát, Trinh sát và Xác định mục tiêu - bằng cả biện pháp động năng lẫn kỹ thuật số; đồng thời, như một biện pháp cuối cùng, là "tiêu diệt hệ thống tác chiến của đối phương" bằng hỏa lực truyền thống, cụ thể là không quân và pháo binh tên lửa.

"Lý thuyết chiến thắng" này đề cập đến cả khía cạnh răn đe lẫn phòng thủ quy ước, với một mục tiêu duy nhất: Khiến đối phương hiểu rằng họ "không thể giành chiến thắng", ANSA cho biết.

Minh Đức (Theo France24, ANSA)