Cảnh báo đánh bom tại nhà ga xe lửa ở miền Bắc nước Pháp

Tàu Eurostar tại ga Gare du Nord ở Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, chính quyền tỉnh Pas-de-Calais cho biết cảnh báo đánh bom có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt trong khu vực.

Theo truyền thông Pháp, các biện pháp kiểm tra an ninh đang được triển khai để đánh giá xác thực mối đe dọa.

Trong khi đó, hãng đường sắt cao tốc quốc tế Eurostar cho biết, theo yêu cầu của chính quyền Pháp, các chuyến tàu hiện không thể đi qua nhà ga Calais-Frethun. Tình trạng này đang gây chậm trễ đối với một số chuyến tàu đến và đi từ thủ đô London của Anh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở châu Âu về những mối đe dọa từ cái gọi là “các cuộc tấn công lai”, nhằm vào các trường học, siêu thị, ngân hàng dự trữ máu, đài kiểm soát không lưu và đài truyền hình.