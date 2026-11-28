Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 28-11, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video không phản ánh đúng tình hình mưa lũ hiện nay tại địa phương. Trong đó, có việc lợi dụng tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ đã đăng tải hình ảnh, video liên quan đến mưa lũ năm 2025 hoặc tạo ảnh bằng AI gây nhầm lẫn cho người dân. Những nội dung này được cho là nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến dư luận, công tác theo dõi, chỉ đạo và ứng phó thiên tai.

Thông tin giả trên các tài khoản mạng xã hội mà Phòng An ninh mạng cảnh báo.

Thông tin giả về tình hình mưa lũ trên các tài khoản mạng xã hội.

Từ tình trạng trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; chủ động theo dõi tình hình mưa lũ qua các website, báo chí và kênh truyền thông chính thống của cơ quan chức năng. Người dân không đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vô tình tiếp tay lan truyền tin giả, gây hoang mang trong cộng đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình thiên tai, bão lũ; lan truyền thông tin gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi hoặc kích động chống phá, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.