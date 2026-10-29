Cảnh báo của MSCI gây cú sốc đối với thị trường tài chính Indonesia

Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX) tại Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Ngày 29/10, Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) Destry Damayanti nhận định cảnh báo của nhà cung cấp chỉ số thị trường toàn cầu MSCI về khả năng hạ xếp hạng thị trường chứng khoán Indonesia là một “cú sốc ngắn hạn”, đồng thời bày tỏ tin tưởng thị trường có thể phục hồi khi những quan ngại của nhà đầu tư được giải quyết.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn phát biểu của bà Destry cho rằng việc cải thiện tính minh bạch của thị trường không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, bà tin rằng một số cải cách do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) triển khai có thể đáp ứng những quan ngại của MSCI.

MSCI hiện xếp Indonesia vào nhóm thị trường mới nổi. Ngày 15/10, tổ chức này thông báo xem xét khả năng chuyển thị trường chứng khoán Indonesia xuống nhóm thị trường độc lập, mức phân loại thấp hơn nhóm thị trường cận biên. Động thái này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, cơ cấu sở hữu cổ phiếu và hiệu quả giám sát thị trường.

Thông báo của MSCI đã gây chấn động thị trường chứng khoán Indonesia. Ngày 16/10, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Jakarta (IHSG) giảm 11,57%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1998. Theo số liệu được công bố trước đó, đợt bán tháo cũng kéo theo dòng vốn rút khỏi thị trường cổ phiếu và một số công cụ nợ trong nước.

Bà Destry cho biết BI sẽ tiếp tục tập trung ổn định đồng rupiah và theo dõi diễn biến thị trường tài chính. Về khả năng tăng lãi suất, Thống đốc BI nhấn mạnh mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế thực tế. Bà cũng cho rằng mức lãi suất điều hành hiện tại đủ để neo kỳ vọng lạm phát trong phạm vi mục tiêu 1,5–3,5%.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Indonesia tìm cách củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Việc duy trì vị thế thị trường mới nổi có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút dòng vốn nước ngoài, bởi việc bị hạ xuống nhóm thị trường độc lập có thể khiến cổ phiếu Indonesia bị loại khỏi các chỉ số toàn cầu mà nhiều quỹ đầu tư sử dụng làm cơ sở phân bổ vốn.

Trước sức ép từ MSCI, các cơ quan quản lý Indonesia đang đối mặt với yêu cầu cải thiện tính minh bạch và chất lượng quản trị thị trường. Kết quả của quá trình này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và sức hấp dẫn của thị trường vốn Indonesia trong thời gian tới.