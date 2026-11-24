Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa phát cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh đơn vị này, gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo NAPAS, trong vài ngày qua, các đối tượng đã triển khai nhiều kịch bản khác nhau. Một số tin nhắn yêu cầu khách hàng hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng, trong khi những tin khác thông báo về chương trình đổi điểm thưởng theo thể lệ ưu đãi do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai.

tin nhắn SMS giả mạo NAPAS gửi đến nhiều người dân. Nguồn: NAPAS.

Điểm chung của các thủ đoạn này là dẫn dụ người nhận truy cập vào những website giả mạo tên miền NAPAS, sau đó yêu cầu nhập thông tin liên quan đến tài khoản và thẻ ngân hàng.

Sau khi thu thập được thông tin cá nhân, các đối tượng có thể sử dụng dữ liệu đánh cắp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản thanh toán của khách hàng.

NAPAS khẳng định đây là hành vi lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu. Đơn vị cho biết đã thông báo sự việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Trước tình trạng trên, NAPAS khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link đáng ngờ trong tin nhắn và không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, thẻ ngân hàng.

Đối với những vấn đề liên quan đến tình trạng thẻ NAPAS, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ.

NAPAS cũng lưu ý thẻ NAPAS là sản phẩm do các ngân hàng và công ty tài chính tại Việt Nam phát hành. Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, bảo đảm tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành. NAPAS không có chức năng phát hành thẻ và quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng.