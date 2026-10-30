Cảnh báo chiêu trò trục lợi từ bán vé miễn phí Concert 'Nối vòng tay lớn'

Như Văn Hóa thông tin, ngày 1.11, tại Sân vận động Thái Nguyên diễn ra Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ vé tham dự chương trình đều được cấp miễn phí, riêng ngày 27.10, hệ thống đã ghi nhận 5.000 lượt đăng ký vé điện tử từ người dân cho thấy sức hút của sự kiện.

Chương trình sẽ diễn ra tối ngày 1.11

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu tham dự chương trình, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng bài rao bán vé với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mặc dù vé không thu phí.

Các đối tượng yêu cầu người mua đặt cọc hoặc giao dịch riêng ngoài kênh chính thức, sau khi nhận tiền, chúng gửi vé giả, vé chỉnh sửa hoặc bán trùng mã QR cho nhiều người rồi cắt đứt liên lạc.

Hành vi lợi dụng nhu cầu tham dự sự kiện để mua bán vé, thu lợi bất chính có thể vi phạm pháp luật và bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ.

Hiện lực lượng chức năng đang rà soát, xác minh các tài khoản cá nhân, quản trị viên hội, nhóm có dấu hiệu thu gom, mua bán vé hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhiều tài khoản rao bán vé trên mạng xã hội

Theo đó, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người dân được khuyến cáo không mua bán vé miễn phí, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho các cá nhân rao bán trên mạng xã hội.

Khán giả có thể theo dõi chương trình qua livestream hoặc tại các điểm cầu có màn hình LED công cộng.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần lưu lại bằng chứng, thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó trình báo cơ quan Công an gần nhất để kịp xác minh, xử lý.