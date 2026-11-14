Cảnh báo chiêu trò 'sang tên, làm sổ đỏ' đất khu vực dự án sân bay Gia Bình

Công an phường Gia Bình (thành phố Bắc Ninh ) vừa khuyến cáo người dân có đất thuộc khu vực thực hiện dự án sân bay Gia Bình chủ động nâng cao cảnh giác trước những lời quảng cáo, hứa hẹn về việc "làm sổ đỏ nhanh", "hợp thức hóa hồ sơ đất đai", sang tên, tặng cho quyền sử dụng đất.

Theo Cơ quan Công an, quá trình triển khai dự án sân bay Gia Bình, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được người dân đặc biệt quan tâm. Trong đó, các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, xác lập quyền sở hữu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con cái là những vấn đề được nhiều hộ gia đình tìm hiểu, thực hiện.

Lợi dụng nhu cầu chính đáng này, các đối tượng lừa đảo có thể tìm cách tiếp cận người dân, nhất là những hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, để đưa ra những lời quảng cáo, hứa hẹn về việc làm sổ đỏ nhanh, hợp thức hóa hồ sơ đất đai, sang tên, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nhằm được hưởng mức bồi thường, hỗ trợ cao hơn.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, sang tên đất liên quan dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Công an phường Gia Bình khuyến cáo người dân khi có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, sang tên, tặng cho quyền sử dụng đất, người dân cần trực tiếp liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương, cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể; cảnh giác trước những lời giới thiệu của người môi giới hoặc người tự nhận có khả năng giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, người dân không giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy tờ hộ tịch và các tài liệu quan trọng cho người không có thẩm quyền. Trường hợp cần ủy quyền thực hiện thủ tục phải tìm hiểu kỹ nội dung, phạm vi ủy quyền và lập văn bản theo đúng quy định.