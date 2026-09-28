Cảnh báo chiêu trò quảng cáo 'tặng nhà 0 đồng'
Hiện nay, trên các diễn đàn mua bán chung cư, những bài đăng về “tặng nhà 0 đồng” xuất hiện ngày càng nhiều. Theo đó, chủ nhà chấp nhận mất toàn bộ số tiền đã đóng trước đó. Người mua sẽ tiếp tục trả khoản vay ngân hàng còn lại. Chuyên gia cảnh báo, người mua cần tính toán kỹ nghĩa vụ tài chính còn lại sau chuyển nhượng, tránh nguy cơ “ôm” lại rủi ro từ chủ cũ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-bao-chieu-tro-quang-cao-tang-nha-0-dong-419781.htm