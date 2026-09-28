Cảnh báo chiêu trò quảng cáo 'tặng nhà 0 đồng'

Sau gần 4 năm đàm phán giá điện, 46 dự án điện tái tạo chuyển tiếp vẫn chưa chốt được giá chính thức với EVN. Bộ Công thương đang lấy ý kiến 4 bộ về kiến nghị của các nhà đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các dự án vào vận hành.