Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, địa phương có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết, thu hút đông đảo du khách.

Dịp cuối năm 2026, nhu cầu nghỉ dưỡng dự báo tăng khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được tổ chức, trong đó có Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế tại buổi làm việc ở phường Phú Thủy.

Lợi dụng nhu cầu này, một số đối tượng có thể đưa ra voucher miễn phí, thông báo trúng thưởng hoặc mời khách hàng tham dự hội thảo tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng để quảng cáo những gói nghỉ dưỡng dài hạn với giá ưu đãi, dễ chuyển nhượng hoặc có khả năng sinh lời.

Sở hữu kỳ nghỉ (Timeshare) là hình thức khách hàng mua quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định theo hợp đồng, không đồng nghĩa với việc sở hữu căn hộ, phòng khách sạn hoặc quyền sử dụng đất tại khu nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo áp lực bằng những chương trình ưu đãi có thời hạn, thúc giục khách hàng đặt cọc, thanh toán ngay. Một số điều khoản về đặt phòng, phí duy trì, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng và hoàn tiền có thể không được giải thích đầy đủ.

Khi khách hàng muốn chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục giả danh doanh nghiệp du lịch, công ty môi giới hoặc đơn vị tư vấn pháp luật, hứa hẹn mua lại với giá cao nhưng yêu cầu nộp trước các khoản phí. Sau khi nhận tiền, chúng tìm cách trì hoãn hoặc cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường nắm tình hình, khảo sát các dự án, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; đồng thời phối hợp Công an phường Phú Thủy tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tại doanh nghiệp chủ đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch trên địa bàn

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, du khách cần cảnh giác với những lời mời chào mua gói nghỉ dưỡng có mức ưu đãi bất thường hoặc cam kết lợi nhuận hấp dẫn.

Trước khi ký hợp đồng, cần kiểm tra pháp lý doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ điều kiện sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh, quyền chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng và hoàn tiền; không vội đặt cọc, chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ hợp đồng, chứng từ thanh toán và tài liệu liên quan để trình báo cơ quan Công an. Đặc biệt, cần cảnh giác với các dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền, chuyển nhượng hợp đồng nhưng yêu cầu nộp thêm phí, tránh tiếp tục trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.