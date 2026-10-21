Cảnh báo chiêu trò mê tín dị đoan 'núp bóng' tâm linh để trục lợi

Lợi dụng tâm lý mong muốn bình an, may mắn và thành công của người dân, một số đối tượng lôi kéo, dẫn dắt nhận thức lệch chuẩn, gieo rắc nỗi sợ hãi, tạo sự phụ thuộc và từng bước trục lợi.

Đáng chú ý, các hoạt động này còn có thể gắn với việc quảng cáo, kinh doanh sản phẩm được thổi phồng công dụng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe.

Các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội… có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhằm giúp người dân tránh bị các đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin tưởng mù quáng vào những lời phán truyền, cam kết đổi vận, chữa bệnh hoặc làm giàu thiếu căn cứ.

Kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm; không mua hàng chỉ vì tâm lý sợ hãi hoặc bị thúc ép. Không chia sẻ, phát tán nội dung mê tín, sai lệch chưa được kiểm chứng; không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Lưu giữ bằng chứng và kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn thần kỳ; tôn trọng tín ngưỡng chính đáng, bài trừ mê tín dị đoan, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.