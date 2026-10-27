Cảnh báo chiêu trò 'gọi hồn, trừ tà' trên TikTok

Ngày 27/10, Công an tỉnh An Giang thông tin về việc phát hiện hai tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy mê tín dị đoan như gỡ bùa, gọi hồn, trừ tà… nhằm thu hút người xem và trục lợi. Cụ thể, nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video có nội dung như "xem bói", "soi căn", "coi âm", "gỡ bùa", "gọi hồn - trừ tà"… nhằm thu hút sự tò mò, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân.

Đáng chú ý, một số tài khoản thường xuyên sử dụng các cụm từ như "An Giang xứ sở thần tiên", "bảy núi An Giang" để gắn vào bài viết, video có nội dung mê tín dị đoan, thu hút sự chú ý của người xem.

Công an phát hiện 2 tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền, cổ súy mê tín dị đoan như gọi hồn, trừ tà.... Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản TikTok có tên "C.X.O.N.C" và "N.N.C" thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi mê tín dị đoan nhằm thu hút người xem và trục lợi.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định anh Đ.M.C (sinh năm 1988) và anh N.T.N (sinh năm 1996), cùng trú tại ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, là chủ hai tài khoản TikTok nói trên.

Phòng An ninh nội địa đã mời hai người đến cơ quan Công an làm việc, giáo dục, nhắc nhở. Tại buổi làm việc, cả hai đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải, chia sẻ trên TikTok và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc nội dung có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.