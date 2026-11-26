Qua công tác kiểm tra, soi chiếu và quản lý rủi ro, lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phát hiện hai hành khách mang quốc tịch Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 40kg cần sa trong hành lý quá cảnh. Cả hai vụ việc đều đã được chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.