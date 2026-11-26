Cảnh báo chiêu trò gian lận thương mại dịp cuối năm
Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ sinh hoạt và chuẩn bị đón Tết càng tăng. Lợi dụng tâm lý chuộng hàng giá rẻ, nhiều đối tượng tung ra các chiêu trò tinh vi để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng. Trước tình trạng này, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao cảnh giác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-bao-chieu-tro-gian-lan-thuong-mai-dip-cuoi-nam-24626112620205004.htm