Công an xã Xuân Phú (TP Đồng Nai) vừa đưa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng giao dịch chuyển khoản ngân hàng, trong đó các đối tượng cố tình chuyển tiền vào tài khoản người khác rồi thông báo chuyển nhầm, gửi mã QR để yêu cầu hoàn trả.

Theo cơ quan công an, ban đầu, người dân bất ngờ nhận được một khoản tiền từ tài khoản ngân hàng không quen biết. Nội dung chuyển khoản có thể ghi "cho vay", "giải ngân" hoặc những nội dung tương tự nhằm tạo căn cứ để các đối tượng đòi tiền về sau.

Ngay sau đó, đối tượng liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị người nhận hoàn trả. Để tạo lòng tin, chúng thường tỏ ra khẩn thiết, liên tục thúc giục chuyển tiền và gửi mã QR hướng dẫn giao dịch.

Tuy nhiên, mã QR có thể chứa thông tin tài khoản thụ hưởng khác với tài khoản đã chuyển tiền ban đầu. Nếu người nhận làm theo, khoản tiền hoàn trả thực tế sẽ được chuyển đến tài khoản do đối tượng chỉ định hoặc tài khoản trung gian.

Sau một thời gian, các đối tượng tiếp tục xuất trình chứng từ giao dịch ban đầu, cho rằng đây là khoản tiền cho vay và yêu cầu người nhận thanh toán, thậm chí đòi thêm tiền lãi.

Do khoản tiền trước đó đã được chuyển đến một tài khoản khác, người nhận có nguy cơ phải hoàn trả lần nữa cho bên đưa ra chứng từ giao dịch ban đầu. Thủ đoạn này lợi dụng sự thiếu hiểu biết về quy trình xử lý chuyển khoản nhầm, tâm lý ngại va chạm và mong muốn giải quyết nhanh sự việc của người dân.

Để phòng tránh, Công an xã Xuân Phú khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển khoản cho người khác khi tài khoản bất ngờ nhận tiền từ nguồn không rõ ràng.

Người dân cũng không quét mã QR hoặc chuyển tiền vào tài khoản do người lạ cung cấp để hoàn trả khoản tiền được cho là chuyển nhầm. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng qua số điện thoại, ứng dụng hoặc kênh giao dịch chính thức để thông báo, yêu cầu tra soát và hướng dẫn hoàn trả đúng quy định. Việc hoàn tiền cần được xác minh để bảo đảm chuyển về đúng tài khoản đã thực hiện giao dịch ban đầu.

Ngoài ra, người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, bị đe dọa hoặc gây sức ép yêu cầu chuyển tiền, người dân cần lưu giữ sao kê, tin nhắn, số điện thoại, mã QR và các chứng từ liên quan, đồng thời thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.