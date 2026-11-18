Cảnh báo các trang web giả mạo cơ quan Thuế. Ảnh: Thuế Đà Nẵng

Theo đó, một số trang web giả mạo là:

- www.congthuegov[.]com

- https://khaithuedientugov[.]com/

- kekhaithuedientuvn[.]com,

- congthongtindichvucong[.]com,

- app.thuedientuvn[.]com

Đây là các trang web giả mạo thương hiệu của Cục Thuế nhằm đánh cắp dữ liệu của cá nhân, doanh nghiệp.

Theo đó, khi người dùng truy cập trang website trên có thể bị hiểu nhầm dẫn đến cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công (https://dichvucong.gdt.gov.vn) hoặc cung cấp các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, giới tính, số căn cước công dân, mã số thuế, mật khẩu, số điện thoại, ngân hàng, địa chỉ,…

Các trang web giả mạo cung cấp giao diện đăng nhập và đăng ký, nhằm thu thập thông tin của người dùng, các thông tin thu thập bao gồm: tên công ty, họ và tên, ngày tháng năm sinh, căn cước công dân, mã số thuế, ngân hàng, số tài khoản, địa chỉ,...

Khi truy cập vào trang quản trị, kẻ tấn công có toàn quyền thao túng các thông báo được hiển thị trên màn hình của nạn nhân, trong đó bao gồm: quét căn cước công dân, tạo thông báo chuyển tiền, nhập số tài khoản & tạo QR chuyển khoản tới nạn nhân, tải QR chuyển tiền lên trên màn hình nạn nhân…, đáng chú ý, có trang web yêu cầu người dùng liên kết tài khoản ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro đánh cắp thông tin.