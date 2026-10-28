Cảnh báo các trang web giả mạo cơ quan Thuế

Khi người dùng truy cập trang website trên có thể bị hiểu nhầm dẫn đến cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công (https://dichvucong.gdt.gov.vn) hoặc cung cấp các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, giới tính, số Căn cước công dân, mã số thuế, mật khẩu, số điện thoại, ngân hàng, địa chỉ… Thuế thành phố Đà Nẵng thông báo đến người nộp thuế được biết và cảnh giác trước các nguy cơ giả mạo trên.

Người nộp thuế cần lưu ý không đăng nhập các tài khoản trên các trang web trên; không cung cấp thông tin như Căn cước công dân, mã số thuế, thông tin ngân hàng; chỉ truy cập các đường dẫn chính thức của cơ quan thuế, không truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội…