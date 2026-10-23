Cảnh báo biển động rất mạnh ngày 23-10, sóng Bắc Biển Đông cao tới 6 m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 23-10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sóng biển cao 3-5 m, riêng phía Đông Bắc cao 4-6 m, hướng sóng Đông Bắc. Trạng thái biển được dự báo động rất mạnh.

Các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Nam Biển Đông cần đề phòng sóng lớn trong ngày 23-10. Ảnh: Phương Vi

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển tại vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông là cấp 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực này ở cấp 3. Đây là khu vực cần đặc biệt lưu ý đối với hoạt động hàng hải, đánh bắt và các phương tiện đang làm nhiệm vụ trên biển.

Theo bản tin dự báo sóng 10 ngày từ 22 đến 31-10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 22 đến 24/10, sóng ở khu vực Bắc Biển Đông cao 4-6 m; vùng biển đặc khu Hoàng Sa cao 2-3 m; khu vực giữa Biển Đông cao 2-4 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có sóng cao 1,5-2,5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến tàu thuyền tại nhiều khu vực. Trong ngày 23-10, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, cần đề phòng sóng lớn. Riêng khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển đặc khu Hoàng Sa cũng nằm trong thời gian được cảnh báo sóng lớn.

Ngoài ra, tại một số vùng biển, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể làm xuất hiện sóng lớn bất thường. Ở những khu vực có nhiều đảo xen kẽ, sóng có thể tăng cục bộ do ảnh hưởng địa hình và sự tương tác giữa các hướng sóng; độ cao sóng thực tế có thể lớn hơn mức dự báo trung bình của khu vực.

Trước diễn biến gió mạnh, sóng lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện và thuyền trưởng thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển; chủ động điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tránh đi vào vùng biển nguy hiểm khi điều kiện không bảo đảm an toàn. Tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Các địa phương ven biển cần phối hợp thông báo kịp thời diễn biến thời tiết đến ngư dân, chủ tàu và các phương tiện hoạt động trên biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó khi có tình huống. Người dân không chủ quan trước nguy cơ sóng lớn, nhất là tại những vùng biển được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3.