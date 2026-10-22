Cảnh báo biển động rất mạnh, gió giật cấp 11 trên khu vực bắc Biển Đông đêm nay và ngày mai

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (22/10), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay và ngày mai (23/10), phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía đông bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Gió hướng bắc đến tây bắc. Sóng biển cao 3-5m; riêng vùng biển phía đông bắc cao 4-6m, hướng sóng bắc đến tây bắc.

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 23/10 và ngày 24/10, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông: cấp 2, riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 22/10 đến ngày 24/10:

Khu vực Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối nay (22/10) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.