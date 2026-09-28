Cảnh báo biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau tiêm chất làm đầy. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, cả 5 trường hợp đều từng thực hiện tiêm chất làm đầy tại spa và không xác định rõ loại sản phẩm, nhà sản xuất hoặc nguồn gốc chất đã sử dụng.

Các người bệnh đến khám khi xuất hiện sưng đau, viêm và hình thành ổ áp xe tại vị trí từng tiêm. Do biến chứng xuất hiện sau nhiều năm, ban đầu nhiều người không nghĩ tình trạng hiện tại có liên quan đến thủ thuật thẩm mỹ trước đó.

Theo Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể xuất hiện sớm hoặc muộn. Trong đó, các biến chứng muộn có thể liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng quanh vật liệu đã được đưa vào cơ thể.

Việc người bệnh không có đầy đủ thông tin về loại chất đã tiêm cũng gây khó khăn cho bác sĩ trong đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị. Tùy tình trạng, người bệnh có thể được chỉ định chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm vi sinh, mô bệnh học; khi đã hình thành ổ áp xe, có thể phải dẫn lưu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm, sử dụng kháng sinh hoặc phẫu thuật loại bỏ tổ chức viêm, hoại tử và vật liệu liên quan.

Ổ áp xe sau khi được dẫn lưu.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khuyến cáo người từng tiêm chất làm đầy không nên chủ quan dù thủ thuật đã được thực hiện nhiều năm. Khi vùng từng tiêm xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau, khối bất thường, chảy dịch hoặc mủ, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Bác sĩ cũng lưu ý người bệnh cần thông báo đầy đủ tiền sử thẩm mỹ, thời điểm và vị trí tiêm, loại sản phẩm nếu còn lưu thông tin, cũng như cơ sở thực hiện. Đây là những dữ liệu có giá trị trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm chất làm đầy tại cơ sở được phép, do người có chuyên môn thực hiện; tìm hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm và lưu giữ thông tin về sản phẩm sau khi tiêm. Khi xuất hiện bất thường tại vùng từng tiêm, không tự ý chích, nặn, dẫn lưu hoặc sử dụng thuốc mà cần đi khám sớm.