Cảnh báo biến chứng bệnh trĩ: Khi nào cần đi khám?

Đừng để bệnh trĩ kéo dài thành biến chứng nặng

Mới đây, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hai trường hợp mắc bệnh trĩ ở mức độ nặng.

Trường hợp thứ nhất là bà T., mang căn bệnh trĩ từ khi ngoài 40 tuổi và từng phẫu thuật cắt búi trĩ cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, hơn 3 tháng gần đây, tình trạng chảy máu, đau rát và ngứa ngáy dữ dội tái diễn liên tục sau mỗi lần đại tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện hậu môn có 3 búi trĩ sa ra ngoài tại các vị trí 3h 7h và 11h. Bà T. được chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ III (theo phân độ Goligher).

Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh benhnhietdoi.vn

Trường hợp thứ hai là anh N.T.Đ. (34 tuổi, Hà Nội). Do e ngại, anh đã chịu đựng tình trạng búi trĩ sa ra ngoài trong thời gian dài. Gần đây, búi trĩ sa nhiều kèm theo chảy máu liên tục buộc anh phải nhập viện. Kết quả kiểm tra cho thấy vùng hậu môn vị trí 3 giờ có búi trĩ phù nề nghiêm trọng, chảy máu tích cực. Anh Đ. được chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ IV.

Giải pháp tối ưu với công nghệ Laser (LHP)

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết – người trực tiếp điều trị cho biết, sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bệnh, cả hai bệnh nhân đều được chỉ định phẫu thuật tạo hình búi trĩ bằng laser (Laser Hemorrhoidoplasty – LHP).

LHP là kỹ thuật ít xâm lấn sử dụng năng lượng laser bước sóng 1470 nm. Sợi quang được đưa trực tiếp vào bên trong búi trĩ; năng lượng phát ra sẽ được nước trong mô và các thành phần mạch máu hấp thụ, tạo hiệu ứng nhiệt làm đông mạch máu tại chỗ, gây xơ hóa và co nhỏ búi trĩ.

Nhờ tác động kiểm soát từ bên trong, phương pháp này giúp hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh, bảo tồn cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn cùng lớp đệm và cơ thắt. Nhờ đó, người bệnh giảm thiểu được các biến chứng thường gặp của mổ truyền thống như hẹp hậu môn hay rối loạn tự chủ, ít đau đớn và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Chỉ sau một ngày phẫu thuật, cả bà T. và anh Đ. đều ghi nhận tiến triển tích cực, cơn đau giảm rõ rệt và đang được theo dõi sát sao.

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo BSCKII Nguyễn Chiến Quyết, đại tiện ra máu không chỉ là dấu hiệu của bệnh trĩ mà còn có thể ẩn chứa các bệnh lý nguy hiểm khác như polyp hay ung thư đại trực tràng, đặc biệt ở người cao tuổi. Do đó, người bệnh tuyệt đối không nên vì tâm lý e ngại mà tự điều trị tại nhà, khiến bệnh chuyển biến nặng, gây khó khăn cho việc chữa trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, thăm khám kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng như đại tiện ra máu, đau rát, ngứa hậu môn hoặc búi trĩ sa ra ngoài, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác. Chủ động phòng ngừabằng cách xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ, uống đủ nước mỗi ngày để phòng tránh táo bón và hạn chế rặn mạnh khi đi đại tiện. Lựa chọn phương pháp phù hợp như: Kỹ thuật LHP mở ra nhiều lựa chọn hiện đại cho người bệnh, tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào còn phụ thuộc vào mức độ bệnh, tình trạng búi trĩ, bệnh lý đi kèm và chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa.

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