Muôn kiểu giăng bẫy trên môi trường tài chính công nghệ cao

Vay vốn trực tuyến là một trong những tiện ích được các ngân hàng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, hình thức vay vốn này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người vay không kiểm tra, xác minh kỹ thông tin về tổ chức cho vay và quy trình giải ngân.

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp, các đối tượng lừa đảo thường quảng cáo những khoản vay với điều kiện đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, thủ tục nhanh chóng. Chúng lập các hội nhóm, ứng dụng giả mạo, sử dụng tài khoản ảo để tạo dựng lòng tin, đồng thời mạo danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm tiếp cận người có nhu cầu vay vốn.

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp, các đối tượng lừa đảo thường quảng cáo những khoản vay với điều kiện đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, thủ tục nhanh chóng. Ảnh: LG

Theo thông tin từ cơ quan công an, một số nhóm đối tượng đưa ra yêu cầu người vay phải đóng trước hai tháng tiền lãi với lý do hoàn thiện thủ tục. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục viện dẫn các nguyên nhân như sai thông tin cá nhân, lỗi mã OTP để yêu cầu nộp thêm tiền. Tuy nhiên, khoản vay không được giải ngân như cam kết.

Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Giám đốc Khối Vận hành Ngân hàng GPBank cảnh báo, khách hàng cần cảnh giác với những lời mời quá dễ dàng. Ảnh: Mai Sao

Ở một thủ đoạn khác, các đối tượng xây dựng cả quy trình tư vấn, xét duyệt và thông báo giải ngân giả nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Người vay liên tục được yêu cầu thanh toán các khoản phí như phí làm hồ sơ, phí đóng dấu, phí bảo hiểm... Đường dây này đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng sau gần hai năm hoạt động.

Những thủ đoạn này dù không mới, các hình thức lừa đảo tài chính vẫn liên tục biến tướng, khai thác tâm lý cần vốn và sự thiếu cảnh giác của người dân. Có trường hợp mất tiền dù chưa nhận được khoản vay; có người rơi vào vòng xoáy nợ nần trong khi khoản tiền đăng ký vay chưa từng được giải ngân.

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng, chống lừa đảo

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia, Hà Nội đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 22-10-2026 về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố đặt mục tiêu không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo trên các địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm cho người dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng tại các địa bàn đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, khu vực tập trung người lao động, sinh viên, người cao tuổi và những nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.

Thành phố cũng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực và nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố với cơ quan quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp viễn thông, Internet, tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, Hà Nội chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực có nguy cơ bị tội phạm lợi dụng, trong đó có viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và việc làm.

Đối với tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia, thành phố đặt ra yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm với cơ quan chức năng các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Cùng với đó, công tác thanh tra, phối hợp liên ngành sẽ được tăng cường nhằm kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và chấp hành quy định pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Tuân thủ nguyên tắc "3 không" để bảo vệ tài sản

Bên cạnh các giải pháp từ cơ quan chức năng, việc nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của mỗi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Giám đốc Khối Vận hành Ngân hàng GPBank Hoàng Thị Thúy Hà khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc "3 không" để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tài chính công nghệ cao.

Thứ nhất, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng; không thực hiện xác thực khuôn mặt trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link hoặc ứng dụng lạ.

Thứ ba, ngân hàng không bao giờ yêu cầu người vay đóng phí đặt cọc, phí làm hồ sơ, phí kích hoạt hay phí nâng hạn mức vay.

Theo bà Hoàng Thị Thúy Hà, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo những yêu cầu hoặc hành vi thúc ép từ đối tượng lạ. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ với ngân hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh, phòng giao dịch để xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Các chuyên gia ngân hàng cũng lưu ý, dù không yêu cầu tài sản bảo đảm, các khoản vay tín chấp vẫn phải trải qua quy trình thẩm định khả năng trả nợ dựa trên thu nhập, nghề nghiệp và lịch sử tín dụng của khách hàng. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào vay tiền dễ dàng, không cần thẩm định hoặc cam kết giải ngân ngay.

Những yêu cầu chuyển tiền để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ, khắc phục lỗi thông tin hoặc mở khóa giải ngân trong khi khoản vay chưa được giải ngân đều là dấu hiệu cần cảnh giác.

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục vay vốn, khách hàng cần đọc kỹ hợp đồng, đối chiếu số tiền vay, số tiền thực nhận và nghĩa vụ trả nợ trước khi ký kết. Không tùy tiện giao giấy tờ tài sản hoặc phó thác toàn bộ thủ tục cho người khác khi chưa nắm rõ nội dung, kể cả người quen hay người được giới thiệu có quan hệ với ngân hàng.

Vay vốn trực tuyến là giải pháp tài chính hữu ích nếu được thực hiện qua các kênh chính thức, bảo đảm quy trình xác minh và thẩm định. Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời vay tiền thiếu căn cứ, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu bất thường và chủ động xác minh thông tin với ngân hàng, tổ chức tín dụng qua các kênh chính thức. Đây cũng là một trong những cách thiết thực để mỗi người dân góp phần xây dựng môi trường giao dịch số an toàn, lành mạnh.