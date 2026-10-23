Cảnh báo bẫy lừa đảo khi 'cày phim' AI trên mạng xã hội

Công an TP Hà Nội cảnh báo, lợi dụng sức hút từ phim ngắn AI, nhiều đối tượng đã dựng lên các ứng dụng xem phim AI giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng.

Theo ghi nhận, các ứng dụng này thường được quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn như "vừa xem phim AI vừa kiếm tiền", "xem phim nhận thưởng mỗi ngày" hay "thu nhập thụ động chỉ bằng vài thao tác đơn giản".

Ảnh minh họa. Nguồn: Công an TP Hà Nội

Ban đầu, hệ thống liên tục hiển thị các khoản tiền thưởng được cộng vào tài khoản ảo của người dùng nhằm tạo cảm giác dễ dàng kiếm tiền và xây dựng lòng tin. Sau đó, người dùng được yêu cầu thực hiện hàng loạt nhiệm vụ để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang ở những tình tiết hấp dẫn.

Các nhiệm vụ thường bao gồm xem quảng cáo liên tục, tải ứng dụng bên thứ ba hoặc tham gia những chương trình trực tuyến theo yêu cầu. Càng tham gia sâu, người dùng càng bị cuốn vào vòng lặp tương tác và tiêu tốn nhiều thời gian.

Khi người dùng muốn rút tiền thưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như chưa đủ hạn mức, cần nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền để xác minh thông tin. Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không thể rút thưởng, thậm chí còn bị yêu cầu nộp thêm tiền hoặc bị cắt đứt liên lạc.

Không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo tài chính, nhiều ứng dụng còn được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân hoặc cài cắm mã độc vào thiết bị. Việc chia nhỏ nội dung thành hàng chục tập phim ngắn với những tình tiết dang dở cũng khiến người xem liên tục chi tiền mua điểm, mở khóa nội dung. Những khoản thanh toán nhỏ lẻ này khi cộng dồn có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Công an TP Hà Nội

Đáng lo ngại hơn, sau khi cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhiều người dùng đã bị mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản trực tuyến và dữ liệu cá nhân quan trọng.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trên môi trường số, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức, có uy tín.

Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ hoặc tệp APK không rõ nguồn gốc.

Không cấp các quyền truy cập bất thường như danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ hoặc quyền quản trị thiết bị cho các ứng dụng xem phim.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hay ứng dụng nào.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát quyền truy cập của các ứng dụng trên điện thoại và cập nhật các biện pháp bảo mật cần thiết.

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng nghi vấn, người dân cần nhanh chóng gỡ bỏ, kiểm tra thiết bị và thay đổi các thông tin đăng nhập quan trọng. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.