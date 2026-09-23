Cảnh báo an toàn: Không tháo tựa đầu ghế khi lắp ghế trẻ em trên ô tô

Khi di chuyển trên xe của người thân hoặc bạn bè, trẻ nhỏ nên được ngồi trên ghế ô tô hướng về phía sau cho đến khi không còn vừa vặn. Việc tháo tựa đầu ghế có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ, gây rủi ro cho trẻ trong trường hợp va chạm.

Trẻ nhỏ cần được ngồi trên ghế ô tô hướng về phía sau, không tháo tựa đầu để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Ảnh: SG

Hiện nay có nhiều sản phẩm cho phép trẻ ngồi quay về phía sau đến khi đạt hai hoặc ba tuổi nhằm tăng cường bảo vệ đầu và cổ khi xảy ra va chạm.

Đối với trẻ lớn hơn, việc sử dụng ghế nâng (booster seat) là cần thiết cho đến khi trẻ có thể vượt qua bài kiểm tra an toàn gồm năm bước, thường diễn ra khi trẻ đạt khoảng 10 hoặc 11 tuổi.

Việc giữ nguyên tựa đầu ghế khi lắp đặt ghế trẻ em là rất quan trọng để đảm bảo vị trí ngồi an toàn và giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho trẻ trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Trong các kỳ nghỉ học, việc đảm bảo trẻ em ngồi đúng loại ghế phù hợp với kích thước và độ tuổi sẽ góp phần nâng cao an toàn trong mỗi chuyến đi, đặc biệt khi di chuyển trên xe của người thân hoặc bạn bè.

Người lớn nên tìm hiểu kỹ các khuyến nghị về ghế trẻ em phù hợp cho từng nhóm tuổi để bảo vệ con em mình tốt nhất. Các nguồn thông tin hữu ích và lời khuyên chuyên gia có thể được tham khảo từ các trang chuyên về sức khỏe trẻ em và an toàn giao thông.