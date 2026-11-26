Rà soát an toàn hồ chứa trước đợt mưa lớn

Ngày 26/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Công điện số 23/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng ngừa ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến được dự báo từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Các hồ chứa phải chủ động kịch bản vận hành, bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Trước diễn biến này, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, ban quản lý dự án, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và cấp nước sạch nông thôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo ứng phó mưa lũ.

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo khí tượng thủy văn, kiểm tra, rà soát an toàn công trình, đặc biệt là những công trình trọng điểm, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố và các công trình nước sạch nông thôn.

Đối với công trình thủy lợi đang thi công, cần đặc biệt chú ý các hạng mục dưới sâu, công trình ngầm, dẫn dòng; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị. Những hồ chứa đang khai thác nhưng bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo, trực gác.

Không xả lũ bất thường, cảnh báo sớm người dân vùng hạ du

Một trong những yêu cầu đáng chú ý tại Công điện số 23/CĐ-TL-ATĐ là các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa phải chủ động xây dựng các kịch bản vận hành, nhất là đối với hồ chứa có cửa van xả lũ.

Cơ quan quản lý yêu cầu không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi hồ xả lũ. Đồng thời, phải có giải pháp bảo đảm an toàn đối với những hồ chứa mới phát sinh hư hỏng trong các đợt mưa lũ vừa qua và các hồ có nguy cơ xảy ra sự cố.

Hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần được rà soát an toàn trước mưa lớn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn công trình, các địa phương cần khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng, xây dựng phương án tiêu thoát nước phù hợp với năng lực công trình thủy lợi. Chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống, sẵn sàng vận hành tối đa năng lực công trình khi xảy ra mưa lớn, ưu tiên bảo vệ khu dân cư, khu công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao và các vùng trũng thấp.

Đáng chú ý, việc tích nước các hồ chứa cũng cần được tính toán phù hợp với tình trạng an toàn công trình, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô chịu ảnh hưởng của El Niño. Các hồ chứa phải có phương án vận hành linh hoạt khi xuất hiện mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với nguồn nước sinh hoạt nông thôn, các địa phương cần hướng dẫn người dân thu gom, trữ và xử lý nước trong trường hợp thiếu nước sạch; sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, đồng thời chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để phòng ngừa sự cố.

Trong thời gian có mưa lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.