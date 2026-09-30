Cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài

1. Loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M) – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Chính phủ Ca-na-đa và Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS), sản phẩm loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M) của Công ty Audio Partnership Plc (Vương quốc Anh) đang được thu hồi tại Hoa Kỳ, Ca-na-đa và Hàn Quốc. Nguyên nhân thu hồi là pin lithium-ion trong loa có thể bị quá nhiệt, gây cháy, dẫn đến nguy cơ bỏng, các thương tích khác hoặc thiệt hại về tài sản. Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 4 báo cáo về các sự cố cháy, bốc khói hoặc vật liệu từ pin bắn ra ngoài; doanh nghiệp chưa ghi nhận trường hợp bị thương liên quan đến các sự cố này.

Các sản phẩm loa Cambridge Audio Yoyo (M) thuộc diện thu hồi (Thông báo chi tiết tại Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc).

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có màu xám nhạt, xám đậm và xanh, với số FD lần lượt bắt đầu bằng C10930, C10931 và C10965. Số FD được in ở mặt dưới của loa để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 714 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ và 309 sản phẩm đã được bán tại Ca-na-đa.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại các quốc gia nêu trên ngừng sử dụng và ngừng sạc ngay đối với loa thuộc diện thu hồi, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện và đặt thiết bị cách xa các vật liệu dễ cháy. Đồng thời, người tiêu dùng cần liên hệ với Công ty Audio Partnership Plc để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn tiền.

2. Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm pin sạc dự phòng NEWDERY, mã model ZHX-PB22, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do pin lithium-ion trong sản phẩm có thể phát nổ hoặc bốc cháy, gây nguy cơ bỏng và thiệt hại về tài sản. Doanh nghiệp đã tiếp nhận 09 báo cáo về hiện tượng sản phẩm phát nổ hoặc bốc cháy, trong đó có 1 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 2 triệu USD và 1 trường hợp bị bỏng.

Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có vỏ màu đen, dây cáp màu vàng, tên thương hiệu “NEWDERY” được khắc ở mặt trước và mã model “ZHX-PB22” được in ở mặt sau để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ CPSC, khoảng 21.380 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ thông qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.

Người tiêu dùng có sản phẩm thuộc diện thu hồi được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay, ngừng sạc, ngắt kết nối sản phẩm với nguồn điện và các thiết bị khác, đồng thời đặt sản phẩm cách xa các vật liệu dễ cháy.

3. Kính thông minh INMO Air3 – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm kính thông minh INMO Air3 do Công ty INMO International Technology Limited (Trung Quốc) nhập khẩu đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa. Nguyên nhân thu hồi là càng kính bên trái có thể bị quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài, gây nguy cơ bỏng, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 10 báo cáo về hiện tượng kính bị quá nhiệt, trong đó có các phản ánh về cảm giác nóng rát ở mặt và vùng tai trái.

Kính thông minh INMO Air3 thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Ca-na-đa.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi có màu đen, với nhãn ghi “AIR3” và “INMO” ở mặt trong càng kính bên phải để người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 1.643 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ và khoảng 120 sản phẩm đã được bán tại Ca-na-đa. Sản phẩm được bán trên các nền tảng Amazon.com, Inmoxr.com và Kickstarter.com trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026.

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay kính thông minh thuộc diện thu hồi và liên hệ với INMO để được sửa chữa miễn phí.

4. Kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush – Xuất xứ: Columbia

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây hóc, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nguyên nhân thu hồi là viên bi lăn ở đầu chai kẹo có thể bị bung ra trong quá trình sử dụng, tạo thành bộ phận rời có khả năng bị trẻ em hoặc người sử dụng nuốt phải.

Sản phẩm kẹo thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ.

Sản phẩm thuộc diện thu hồi là chai kẹo nước vị chua Ricky Joy Sour Crush. Khoảng 2,3 triệu sản phẩm đã được bán tại Hoa Kỳ trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2026 thông qua các hệ thống bán lẻ như H-E-B, Forman Mills và các cửa hàng bán kẹo trên toàn quốc; đồng thời được phân phối trực tuyến qua các nền tảng Walmart.com, CandyFunHouse.com, RickyJoy.com và các kênh bán hàng khác.

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi, để sản phẩm xa tầm với của trẻ em và liên hệ với Công ty The Ricky Joy Company để được hướng dẫn hoàn tiền.

5. Đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC, sản phẩm đồ chơi Squeezy Dumplings thương hiệu GIHNJSI đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do tiềm ẩn nguy cơ gây hóc, tắc nghẽn đường ruột và các thương tích nghiêm trọng khác đối với trẻ em. Nguyên nhân thu hồi là bên trong đồ chơi có chứa các hạt hút nước. Trong trường hợp trẻ em nuốt phải, các hạt này có thể hấp thụ chất lỏng và nở ra trong cơ thể, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước hoặc có thể dẫn đến tử vong. Tại thời điểm công bố chương trình thu hồi, CPSC chưa ghi nhận báo cáo về sự cố hoặc trường hợp bị thương liên quan đến sản phẩm.

Đồ chơi bóp mềm thuộc diện bị thu hồi tại Hoa Kỳ.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi là đồ chơi hình bánh bao bóp mềm (Squeezy Dumplings), được đựng trong hộp nhựa màu nâu nhạt mô phỏng xửng hấp. Khoảng 8.000 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán tại Hoa Kỳ thông qua nền tảng thương mại điện tử Amazon.com trong tháng 5 và tháng 6/2026. Sản phẩm được bán bởi Chenyuanhui với thương hiệu GIHNJSI.

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng cho trẻ em sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi ngay lập tức và bảo quản sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em. Người mua cần liên hệ với bên bán Chenyuanhui để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn tiền.

6. Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của CPSC và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), sản phẩm máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream do Công ty Love to Dream sản xuất (xuất xứ Trung Quốc) đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Australia. Nguyên nhân thu hồi là pin lithium-ion trong thiết bị có thể bị quá nhiệt trong quá trình sạc, dẫn đến nguy cơ cháy, gây thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Tại Australia, cơ quan chức năng đã ghi nhận các sự cố liên quan đến sản phẩm, trong đó có 1 sự cố gây thiệt hại về tài sản.

Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Australia

Sản phẩm thuộc diện thu hồi có model LTD-SM23. Tại Hoa Kỳ, khoảng 4.000 sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán thông qua các cửa hàng Target, Nordstrom trên toàn quốc và các nền tảng trực tuyến như lovetodream.com, Amazon.com, Walmartmarketplace.com, babylist.com và poshmommy.com trong thời gian từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2026. Tại Australia, sản phẩm được phân phối thông qua các cửa hàng trực tuyến, nhà bán lẻ trong nước và quốc tế; danh sách các đơn vị kinh doanh liên quan được công bố trong thông báo thu hồi của ACCC.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tại các quốc gia bị ảnh hưởng ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi; ngắt kết nối thiết bị với bộ sạc, đặt sản phẩm tại vị trí an toàn, cách xa các vật liệu dễ cháy và các yếu tố có thể gây hư hỏng thiết bị.

7. Chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil – Xuất xứ: Puerto Rico

Theo thông báo của CPSC, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa đa năng Mistolin và Lestoil có hương thơm do Công ty Clorox Manufacturing Company of Puerto Rico sản xuất đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Chương trình thu hồi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán tại các khu vực nêu trên, không áp dụng đối với toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Mistolin và Lestoil.

Một số chai Mistolin và Lestoil trong chương trình thu hồi Hoa Kỳ.

Nguyên nhân thu hồi là sản phẩm có thể bị nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp, mắt hoặc vùng da bị tổn thương; những người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc đang sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài có nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Tại thời điểm công bố, CPSC chưa ghi nhận báo cáo về sự cố hoặc trường hợp bị thương liên quan đến sản phẩm. Danh sách các mùi hương Mistolin thuộc diện thu hồi gồm: Alegra tu Día, Espíritu Play, Flores de Primavera, Fresco Despertar, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical, Manzana y Canela, Pino y Especias và Sólo para Ti. Các mùi hương Lestoil thuộc diện thu hồi gồm: Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical, Intenso Limon Boricua và Olas de Rincón.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi là các chai chất tẩy rửa Mistolin và Lestoil có các mùi hương được liệt kê trong thông báo của CPSC. Các chai bị ảnh hưởng có mã ngày sản xuất bắt đầu bằng “PR01”, theo sau là dãy số từ 25091 đến 26168. Người tiêu dùng cần đối chiếu đồng thời tên mùi hương và mã ngày sản xuất in trên vỏ chai với danh sách công bố chính thức để xác định sản phẩm có thuộc diện thu hồi hay không.

CPSC khuyến cáo người tiêu dùng sở hữu sản phẩm thuộc diện thu hồi ngừng sử dụng ngay lập tức, lưu giữ thông tin mã vạch và mã ngày sản xuất trên sản phẩm để liên hệ với chương trình thu hồi và thực hiện thủ tục hoàn tiền theo hướng dẫn của đơn vị phụ trách. Người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng hoặc phân phối các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng nhằm hạn chế nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn có trong sản phẩm.

Các sản phẩm trên bị cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Australia và một số nước cảnh báo, thu hồi do nguy cơ cháy, bỏng, tai nạn, hóc nghẹn ở trẻ em và nhiễm khuẩn. Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, các sản phẩm này có thể vẫn được bán tại Việt Nam qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc các kênh nhập khẩu không chính thức.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm, đối chiếu tên, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô với các thông báo thu hồi; ngừng sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc diện cảnh báo. Đặc biệt, cần thận trọng với thiết bị dùng pin lithium-ion, đồ chơi trẻ em, thực phẩm và hóa chất gia dụng; đồng thời thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan chức năng khi sản phẩm bị thu hồi.

Người tiêu dùng nên thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, thu hồi trong và ngoài nước để kịp thời nhận diện, phòng tránh rủi ro.