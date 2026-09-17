Cảnh báo 8 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở trong 6 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 16/9 đến 13 giờ ngày 17/9), khu vực các tỉnh/thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Quang Minh 104mm (Sơn La); An Bình 236mm (Phú Thọ); Việt Hồng 113mm (Lào Cai); Quân Chu 125mm (Thái Nguyên); Cẩm Liên1 359mm (Thanh Hóa); Nông trường15 103mm (Nghệ An).

Đặc biệt, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La và Nghệ An 10-20mm, có nơi trên 50mm; Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh 20-30mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Đáng chú ý, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.