Cảnh báo 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài tháng 10/2026

Qua theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng nước ngoài trong tháng 10/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số sản phẩm bị thu hồi do nguy cơ mất an toàn, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam và khuyến cáo người dân chủ động nhận diện, phòng tránh.

1. Miếng dán trắng răng Crest 3D White và gel làm trắng răng được chào bán trên Cdiscount

Theo Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), Pháp thông báo hai sản phẩm làm trắng răng được chào bán trên nền tảng Cdiscount (https://www.cdiscount.com/rappels-de-produits.html) có nồng độ hydrogen peroxide vượt mức cho phép, không đáp ứng Quy định về sản phẩm mỹ phẩm của EU. Cả hai thông báo đều chưa xác định được xuất xứ sản phẩm.

Miếng dán trắng răng Crest thuộc diện cảnh báo ﻿tại Pháp.

Miếng dán trắng răng Crest 3D White, tên Whitestrips – Professional Effects – Dental whitening treatment, có mã sản phẩm 96490938, số lô (L)4060V433, mã vạch 889714000038. Sản phẩm có bao bì màu tím; mỗi gói chứa hai miếng dán cho hàm trên và hàm dưới. Nồng độ hydrogen peroxide đo được là 6,8%.

Gel làm trắng răng mang tên WHITENING GEL, chưa xác định nhãn hiệu, gồm 20 ống nhỏ, dung tích 3 ml/ống, đựng trong túi nhựa trong suốt. Nồng độ hydrogen peroxide đo được là 0,9%.

Gel làm trắng răng không rõ xuất xứ thuộc diện cảnh báo tại Pháp.

Theo các thông báo, hydrogen peroxide có hại nếu nuốt phải, đồng thời có thể gây kích ứng, loét khi tiếp xúc với da hoặc niêm mạc. Các biện pháp được ghi nhận gồm cảnh báo người bán về tính nguy hiểm của sản phẩm và gỡ bỏ niêm yết trên nền tảng trực tuyến.

2. Máy giặt sấy lồng ngang Panasonic – Xuất xứ: Nhật Bản

Theo thông báo ngày 16/10/2026 của Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), 18.144 máy giặt sấy lồng ngang Panasonic thuộc các model NA-LX126BL, NA-LX128BL và NA-LX128BR được triệu hồi để sửa chữa. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2025, bán tại Đài Loan (Trung Quốc); phạm vi triệu hồi bao gồm toàn bộ số sê-ri của ba model nêu trên.

Máy giặt Panasonic thuộc diện thu hồi tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nước giặt hoặc nước xả vải có thể rò rỉ từ vị trí kết nối của ngăn tự động định lượng, nhỏ xuống dây điện, làm suy giảm lớp cách điện và gây đoản mạch, quá nhiệt, bốc khói hoặc cháy. Năm 2025 đã ghi nhận một sự cố sản phẩm bị cháy một phần tại thị trường này, không có thương vong.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm sẽ thực hiện kiểm tra, thay thế linh kiện miễn phí tại nhà. Trong thời gian chờ sửa chữa, người tiêu dùng tại thị trường triệu hồi được hướng dẫn tạm ngừng chức năng tự động định lượng, chuyển sang cho chất giặt tẩy bằng tay để sử dụng các chức năng khác theo hướng dẫn của Panasonic.

3. Bộ túi nhựa đựng mỹ phẩm – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Thụy Điển trên EU Safety Gate, bộ túi nhựa mang tên Beauty tools, 3 waterproof plastic bags, chưa xác định nhãn hiệu, bị cảnh báo do chứa hóa chất vượt mức cho phép. Sản phẩm gồm ba túi bằng nhựa PVC mềm, trong suốt, có xuất xứ Trung Quốc, được chào bán trên Shein với mã sb2404095679546844.

Bộ túi nhựa thuộc diện thu hồi tại Thụy Điển.

Kết quả kiểm tra cho thấy vật liệu nhựa chứa bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) với hàm lượng lên tới 0,14% theo khối lượng. Theo thông báo, chất này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có nguy cơ gây tổn hại hệ sinh sản. Sản phẩm không đáp ứng Quy định REACH của EU về hóa chất.

Theo thông báo, đơn vị kinh doanh đã thực hiện biện pháp rút sản phẩm khỏi thị trường. Người tiêu dùng nên đối chiếu tên, đặc điểm và mã sản phẩm với thông tin nêu trên để xác định hàng hóa đã mua có thuộc diện cảnh báo hay không. Nếu sản phẩm thuộc diện cảnh báo, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ với bên bán hoặc đơn vị nhập khẩu để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

4. Máy ép plastic nhiệt Scotch™ TL1302Z – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo ngày 15/10/2026 của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 53.634 máy ép plastic nhiệt Scotch™ model TL1302Z do 3M nhập khẩu bị thu hồi do có thể quá nhiệt, gây cháy. Máy có màu xám nhạt/trắng, các chi tiết màu xám, chữ Scotch ở mặt trước, khe ép rộng khoảng 13 inch và tay xách bên phải. Mã TL1302Z nằm trên nhãn dưới đáy máy và trên bao bì. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, bán trên Amazon.com từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026.

Máy ép nhiệt plastics bị thu hồi tại Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp đã nhận 63 báo cáo về hiện tượng bốc khói, nóng chảy và quá nhiệt, trong đó có năm báo cáo cháy và một báo cáo thiệt hại tài sản nhỏ; chưa ghi nhận thương tích. Người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được yêu cầu ngừng sử dụng, rút phích cắm và liên hệ 3M để hoàn tiền toàn bộ theo quy trình thu hồi; thải bỏ thiết bị theo hướng dẫn xử lý rác thải điện tử tại địa phương.

Theo thông báo, đơn vị kinh doanh đã thực hiện việc rút sản phẩm khỏi thị trường. Người tiêu dùng nên đối chiếu tên, đặc điểm và mã sản phẩm với thông tin nêu trên để xác định sản phẩm đã mua có thuộc diện cảnh báo hay không. Nếu sản phẩm thuộc diện cảnh báo, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ với bên bán hoặc đơn vị nhập khẩu để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

5. Máy mát-xa cổ Smart neck massager – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Thụy Điển trên EU Safety Gate, máy mát-xa cổ chạy điện Smart neck massager, chưa xác định nhãn hiệu, bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu hạn chế chất nguy hại trong thiết bị điện, điện tử.

Sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, đi kèm dây USB, được đóng trong hộp bìa; mã model X0025HMV9R, số lô 251210715133. Sản phẩm được chào bán trên Amazon với mã B0BX62K29P. Kết quả kiểm tra cho thấy mối hàn trong thiết bị chứa chì với hàm lượng lên tới 54% theo khối lượng. Thông báo xác định chì gây nguy cơ đối với môi trường và sản phẩm không đáp ứng Chỉ thị RoHS 2 của EU về hạn chế sử dụng một số chất nguy hại trong thiết bị điện, điện tử.

Máy mát-xa thuộc diện bị cảnh báo tại Thụy Điển.

Theo thông báo, nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ thông tin niêm yết của sản phẩm. Người tiêu dùng nên đối chiếu mã model, số lô và mã bán hàng với thông tin nêu trên để xác định sản phẩm đã mua có thuộc diện cảnh báo hay không. Nếu sản phẩm thuộc diện cảnh báo, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ với bên bán hoặc đơn vị nhập khẩu để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

6. Bàn chải vệ sinh vỉ nướng Expert Grill – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo ngày 01/10/2026 của CPSC, Walmart thu hồi khoảng 4.477.655 (hơn 04 triệu sản phẩm) bàn chải vệ sinh vỉ nướng Expert Grill xuất xứ Trung Quốc. Sợi kim loại nhỏ có thể rời khỏi bàn chải, bám vào vỉ nướng hoặc thức ăn; nếu nuốt phải có thể gây tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể, có thể phải phẫu thuật.

Các mã thuộc diện thu hồi gồm EX5607031616002, EX5607031616003, XG1310700206, XG1136178597003 và XG1410700124. Mã nằm trên bao bì hoặc nhãn gắn với bàn chải. Sản phẩm có tay cầm bằng nhựa đen hoặc thép không gỉ; một số mẫu kèm lưỡi cạo, một mẫu nằm trong bộ dụng cụ nướng 10 món. Sản phẩm được bán tại Walmart và trực tuyến, gồm Walmart.com, từ tháng 01/2021 đến tháng 8/2026. Tại thời điểm thông báo, chưa ghi nhận sự cố hoặc thương tích.

Sản phẩm bị thu hồi tại Hoa Kỳ.

Người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được yêu cầu ngừng sử dụng và liên hệ Walmart để hoàn tiền toàn bộ hoặc nhận khoản tín dụng mua hàng; hoàn trả hoặc loại bỏ bàn chải theo hướng dẫn.

7. Bộ loa và mic karaoke không dây – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Thụy Điển trên EU Safety Gate, bộ karaoke Wireless Karaoke Speaker / Kids karaoke toy, gồm loa không dây và hai mic, chưa xác định nhãn hiệu, có xuất xứ Trung Quốc, bị cảnh báo về nguy cơ hóa chất và môi trường.

Bộ loa và mic karaoke thuộc diện bị cảnh báo tại ﻿Thụy Điển.

Sản phẩm có mã sl260108165552855074472, mã vạch 6973281283094, được chào bán trên Shein. Mối hàn chứa chì và cadimi với hàm lượng lần lượt lên tới 38,8% và 0,12% theo khối lượng. Nhựa bọc dây chứa DEHP 4,27%, DBP 3,62% và parafin clo hóa mạch ngắn (SCCPs) 2,51% theo khối lượng. Thông báo xác định các chất này gây nguy cơ đối với môi trường và/hoặc sức khỏe; SCCPs có tính bền vững và khả năng tích lũy sinh học. Sản phẩm không đáp ứng Chỉ thị RoHS và Quy định về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) của EU. Theo thông báo, đơn vị kinh doanh đã thực hiện biện pháp rút sản phẩm khỏi thị trường.

8. Keo dán giày TERTELL – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Pháp trên EU Safety Gate, keo dán giày TERTELL, tên Strong Shoe Glue, dung tích 60 ml, đựng trong tuýp nhựa, có xuất xứ Trung Quốc, bị cảnh báo về nguy cơ hóa chất. Sản phẩm được chào bán trên AliExpress.

Keo dán giày TERTELL bị thu hồi tại Pháp.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chứa 1,2-dichloroethane với hàm lượng 65,2% theo khối lượng. Theo thông báo, chất này có thể gây ung thư nếu hít phải. Sản phẩm thiếu cảnh báo, nhãn nguy hại bắt buộc và cơ cấu đóng an toàn đối với trẻ em, khiến người sử dụng không được cung cấp đầy đủ thông tin về nguy cơ khi sản phẩm tiếp xúc với da, mắt.

Theo thông báo, sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu của Quy định REACH và Quy định về phân loại, ghi nhãn, đóng gói hóa chất (CLP) của EU. Nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ thông tin niêm yết sản phẩm, người tiêu dùng cũng đã được cảnh báo về các rủi ro liên quan đến sản phẩm này.

Các sản phẩm bị cảnh báo thuộc nhiều nhóm hàng hóa, từ sản phẩm chăm sóc răng miệng, hóa chất đến thiết bị điện, đồ gia dụng, với các biện pháp xử lý như gỡ bỏ niêm yết, rút khỏi thị trường hoặc thu hồi, sửa chữa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, mã sản phẩm và đối chiếu thông báo chính thức trước khi mua, sử dụng. Nếu sản phẩm thuộc diện cảnh báo, cần ngừng sử dụng theo hướng dẫn, liên hệ bên bán hoặc nhà nhập khẩu để được hỗ trợ; không bán lại, cho tặng hoặc tiếp tục lưu thông. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thu hồi, nhất là khi mua sắm trực tuyến, để chủ động phòng tránh rủi ro.