Cảnh báo 7 sản phẩm thu hồi ở nước ngoài, người Việt cần lưu ý khi mua sắm

7 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài được cảnh báo tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: UBCTQG)

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin cảnh báo an toàn đối với 7 sản phẩm, hàng hóa đang bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 9/2026, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo cơ quan này, qua theo dõi và tổng hợp thông tin về các chương trình thu hồi sản phẩm do cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia công bố, 7 sản phẩm được cảnh báo do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn trong quá trình sử dụng.

Các sản phẩm gồm loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22, kính thông minh INMO Air3, kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush, đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI, máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream và chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil.

Trong đó, loa Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY và máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream bị thu hồi do pin lithium-ion có thể quá nhiệt, bốc cháy hoặc phát nổ. Một số sự cố cháy, bốc khói, phát nổ và thiệt hại tài sản đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ và Australia.

Kính thông minh INMO Air3 bị thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada do càng kính bên trái có thể quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài, gây nguy cơ bỏng. Với sản phẩm dành cho trẻ em, kẹo Ricky Joy Sour Crush bị thu hồi tại Hoa Kỳ do viên bi lăn ở đầu chai có thể bung ra, gây nguy cơ hóc. Đồ chơi bóp mềm GIHNJSI chứa hạt hút nước bên trong, có khả năng gây tắc nghẽn đường ruột nếu trẻ nuốt phải.

Đáng chú ý, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa Mistolin và Lestoil có hương thơm đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do có thể bị nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi tại nước ngoài vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc kênh nhập khẩu không chính thức.

Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô và thời gian sản xuất trước khi mua hoặc sử dụng. Với sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi hoặc có dấu hiệu bất thường, cần ngừng sử dụng và xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, nhà sản xuất.