Cảnh báo 39 xã, phường ở Lào Cai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vừa phát cảnh báo, trong 24 giờ qua, từ 21h ngày 13/9 đến 21h ngày 14/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Tà Si Láng 211,4 mm; Tà Xi Láng 174,4 mm; Làng Nhì 162 mm; Pá Hu 146,2 mm; Trạm Tấu 128,2 mm; Nậm Xây 2 116 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất được đưa ra đối với 39 xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Đáng chú ý, 39 xã, phường sau có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới, gồm: Phường Cầu Thia, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Cát Thịnh, Gia Hội, Hạnh Phúc, Minh Lương, Phường Trung Tâm, Púng Luông, Sơn Lương, Tú Lệ, Văn Chấn, Bản Hồ, Chấn Thịnh, Chế Tạo, Dương Quỳ, Hưng Khánh, Khao Mang, Lao Chải, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, Phường Âu Lâu, phường Nghĩa Lộ, phường Sa Pa, phường Văn Phú, Phong Dụ Thượng, Tả Van, Tân Hợp, Thác Bà, Thượng Bằng La, Việt Hồng và Xuân Ái.

Đặc biệt, cảnh báo tập trung vào tất cả các thôn, bản, tổ dân phố, khu phố và các điểm có nguy cơ cao tại nhiều xã, phường. Một số khu vực cần đặc biệt lưu ý các tuyến giao thông, taluy, sườn dốc và khu dân cư nằm gần sông, suối.

Tại phường Sa Pa, các khu vực cần chú ý gồm Quốc lộ 4D, đoạn gần đèo Ô Quý Hồ; tỉnh lộ 152, đường DH92 và các tổ dân phố Lao Chải, Sa Pả, Cầu Mây, Sâu Chua. Trong khi đó, tại Tú Lệ, cảnh báo tập trung tại các điểm dọc Quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ và khu vực thôn Tà Sung/Tà Chơ, Km266+200 và Km269+750.

Cơ quan cảnh báo lưu ý, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc đi lại, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trước nguy cơ mưa tiếp tục xuất hiện trong những giờ tới, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai; đặc biệt thận trọng khi di chuyển qua khu vực sườn dốc, taluy, cầu, ngầm tràn và các tuyến đường đã được xác định có nguy cơ sạt lở, lũ quét.